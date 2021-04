Grow Happy Fantasea Drive Thru Hadir di Parkiran Utara Phinisi Point

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Kabar gembira nih bagi ibu-ibu yang ingin menghadirkan permainan sekaligus edukasi bagi anak-anaknya.

Selama tiga hari berturut-turut, Jumat-Minggu (2-4/3/2021), Nestle Lactogrow sebagai brand susu pertumbuhan anak usia satu tahun ke atas menghadirkan Grow Happy Fantasea Drive Thru di Makassar.

Grow Happy Fantasea Drive Thru merupakan pertama kalinya di Indonesia.

Makassar merupakan kota pertama dalam menawarkan pengalaman berpetualang di bawah laut cukup dari dalam mobil.

Setelah Makassar, Nestle akan menghadirkan event yang sama di Medan dan Banjarmasin.

Brand Manager Nestle Lactogrow, Fascah Situmorang mengatakan, pihaknya sengaja menghadirkan event ini sebagai bentuk dukungan tumbuh kembang Si Kecil agar dia Grow Happy.

"Kami menyuguhkan pengalaman baru dan permainan edukatif menyenangkan," katanya pada Tribun Timur, Kamis (1/4/2021).

Menurut dia, menyadari kejenuhan anak di masa pandemi ini yang turut berpengaruh pada kondisi psikologisnya.

Karena itu, Lactogrow ingin mengajak orang tua di Indonesia menciptakan momen berkualitas dan bahagia bersama keluarga.

"Kami ingin memberikan hiburan bagi keluarga melalui wahana edutainment yang membagikan informasi mengenai nutrisi melalui cara yang baru dan menarik di masa new normal ini," ujarnya.

Fascah Situmorang menekankan, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan peserta, pihaknya juga menerapkan sistem first come first serve dan tentunya menerapkan protokol kesehatan ketat.

Belanja Rp 300 Ribu

Ia menambahkan, untuk mengikuti pengunjung perlu menukarkan bukti pembelian produk Lactogrow 3 atau 4 senilai Rp 300 ribu. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit