Nasib Drama River Where The Moon Rises Usai Ditinggalkan Aktor Ji Soo, Syuting Ulang

TRIBUN-TIMUR.COM - Pihak produksi drama River Where The Moon Rises bakal mengganti semua adegan aktor Ji Soo dalam enam episode pertama.

Sebelumnya, Na In Woo mengambil alih karakter On Dal yang diperankan Ji Soo karena sang aktor memilih mundur akibat tersandung kasus bullying.

Dilansir Kompas.com, kala itu, pihak produksi drama memutuskan untuk melakukan syuting ulang dari episode tujuh hingga 18 dengan Na In Woo.

Namun, episode satu hingga enam ternyata telah dihapus di platform VOD Korea karena masih terdapat Ji Soo sebagai pemeran.

Banyak juga penggemar yang menyuarakan agar mereka dapat menyaksikan Na In Woo dalam enam episode pertama.

Karena permintaan penggemar yang tinggi, pihak drama River Where The Moon Rises akhirnya memutuskan syuting ulang.

"Karena harapan penonton tinggi untuk menyaksikan episode satu hingga enam, kami memutuskan untuk merekam ulang agar pentonton dapat menikmati drama ini. Nantikan episode baru bersama Na In Woo," kata pihak produksi, dilansir dari Koreaboo, Kamis (25/3/2021). Meski pemeran utamanya berganti, drama River Where The Moon Rises tetap menarik perhatian penonton.

Adapun, drama yang juga dibintangi oleh Kim So Hyun ini masih mengudara setiap Senin dan Selasa malam.

