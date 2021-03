Sepatu dan Tas di EVB MaRI Diskon hingga 50%

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Kabar gembira bagi Anda yang berencana membeli tas dan sepatu di tenant EVB Mall Ratu Indah (MaRI) Makassar.

Tenant ini berada di First Floor MaRI Makassar.

Promo yang berlaku ialah diskon up to 50 persen pada sejumlah produk.

Berlaku untuk tas dan sepatu (item tertentu).

PIC EVB Mal Ratu Indah, Alam mengatakan, ada dua kategori promo berlangsung.

Pengunjung bisa menikmatinya hingga 12 April 2021.

"Ada sale up to 50 persen off dan sale up to 50 persen off on second purchase," katanya.

Ia menyebutkan, mekanisme promo sale up to 50 persen off yakni hanya pada beberapa produk tas dan sepatu tertentu.

"Sale up to 50 persen off on second purchase mekanismenya, pembelian dua item produk harga tertinggi diantara kedua barang tersebut berlaku diskon 10 persen dan harga terendah diskon 50 persen," jelasnya.

Produk yang termasuk dalam sale up to 50 persen off on second purchase yakni normal item (tidak masuk dalam promo lainnya).

Kisaran harga normal produk sepatu mulai dari Rp 690 ribu hingga Rp 930 ribu.

Sedangkan tas Rp 790 ribu sampai Rp1,030 juta.

Setelah diskon untuk masing-masing produk sisa Rp 365 ribu hingga Rp 465 ribu.

Happy Shopping. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit