Sinopsis Ikatan Cinta Sabtu 20 Maret 2021: Elsa Dalam Bahaya Karena Sumarno, Nino, Al & Andin Curiga

TRIBUN-TIMUR.COM - Sinetron Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo terus bikin penasaran para penggemar.

Pengungkapan kasus pembunuhan Roy masih terus bergulr hingga bikin Mama Sarah dan Elsa panik.

Cerita masih seputar kepanikan Elsa (Glenca Chysara) terhadap foto masa lalu.

Sementara Al dan Andin masih mencari sosok Pak Sumarno, driver ojek online yang jadi saksi.

Elsa terus mencari hardisk yang digunakan Nino menyimpan file foto saat bertama kali Pak Surya dan Mama Sarah ke rumah Nino dan Andin setelah menikah.

Elsa mencari di gudang dan berhasil menemukannya.

Ia kemudian berusaha mencari file foto tersebut.

Namun kesulitan mencarinya.

Elsa bingung dan khawatir kalau Nino yang lebih dulu menemukannya.