Asuransi Mandiri Secure Wealth, Solusi Perlindungan Jiwa Dwiguna

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadirkan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka panjang terbaru, Asuransi Mandiri Secure Wealth.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) menghadirkan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan jangka panjang terbaru, Asuransi Mandiri Secure Wealth.

Solusi perlindungan yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan berbagai manfaat lainnya ini, merupakan salah satu wujud komitmen AXA Mandiri dalam mendampingi para nasabah sebagai partner, untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian, termasuk akibat pandemi saat ini.

Asuransi Mandiri Secure Wealth sebagai solusi perlindungan jiwa dwiguna (endowment) tersedia dalam dua pilihan plan, yaitu Plan 5 dan Plan 10.

Nasabah bisa mendapatkan manfaat maksimal, yaitu perlindungan selama 10 tahun hanya dengan membayar premi selama 5 tahun bagi yang memilih Plan 5 dan perlindungan selama 15 tahun hanya dengan membayar premi selama 10 tahun bagi yang memilih Plan 10.

Lebih dari itu, inovasi terbaru dari AXA Mandiri ini memberikan manfaat lebih dengan adanya manfaat tunai yang bisa dinikmati oleh nasabah selama masa asuransi.

Hal ini tentunya dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dana yang cukup untuk rencana masa depan, baik itu untuk perencanaan berumah tangga, renovasi rumah, kebutuhan anak, perjalanan ibadah atau bahkan menikmati liburan.

Direktur AXA Mandiri Henky Oktavianus menjelaskan hadirnya solusi perlindungan terbaru ini menggarisbawahi komitmen AXA Mandiri untuk terus berinovasi dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

"Dengan berbagai macam manfaat mulai dari perlindungan jiwa hingga manfaat tunai, tentunya kami berharap dapat membantu nasabah dalam mewujudkan rencana masa depan mereka," kata Henky via rilisnya, Jumat (19/3/2021).

Beragam manfaat lainnya yang bisa didapatkan nasabah dari Asuransi Mandiri Secure Wealth.

Seperti perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia karena sebab apa pun sebesar 100% dari Uang Pertanggungan (UP) Dasar tanpa dikurangi dengan manfaat tunai yang telah dibayarkan.

Manfaat tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 50% dari UP Dasar. Manfaat tunai yang akan dibayarkan pada masa asuransi hingga lebih dari 20% UP Dasar

Hingga manfaat akhir masa asuransi hingga 160% dari UP Dasar yang akan dibayarkan pada akhir periode asuransi.

Berbagai keunggulan tersebut bisa didapatkan oleh tertanggung dengan usia masuk 15 hari sampai 60 tahun.

Dengan nilai premi mulai dari Rp 12 juta per tahun, nasabah dipermudah dengan beberapa opsi pembayaran yang dapat dilakukan secara tahunan, per semester, atau bahkan per kuartal.

“Asuransi Mandiri Secure Wealth menghadirkan solusi perlindungan sebagai jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan dana masa depan mereka. Kami percaya bahwa memiliki dana darurat yang bersifat jangka panjang untuk masa depan adalah suatu keharusan bagi masyarakat untuk perlindungan diri sendiri dan keluarga tercinta di masa yang akan datang,” tutup Henky. (*)