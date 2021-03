Makna Lagu House Party dari Super Junior, Ternyata Tentang Situasi Saat Ini

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Super Junior akhirnya comeback lagi dengan lagu terbaru.

Lagu tersebut bahkan menjadi trending di beberapa platform sosial media.

Bahkan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menyukai lagu tersebut karena memiliki makna tentang situasi saat ini.

Dari judulnya saja House Party. Kondisi pandemi virus corona yang belum berakhir banyak membuat orang harus tetap berada di rumah.

Meski demikian kondisi tersebut tak menghalangi siapapun untuk bersenang-senang salah satunya dengan berpesta.

Dilansir dari Tribun Jogja, House Party merupakan sebuah lagu baru yang dibawakan oleh boygroup Super Junior.

Video klip lagu tersebut dirilis pada 16 Maret 2021 melalui kanal YouTube SMTOWN.

Berikut Lirik Lagu Super Junior-House Party, lengkap dengan Terjemahan Lirik Bahasa Indonesia:

Sungnyeo sinsa yeoreobun nareul bogo ttara hae

(We) gonna have a good time

jayuropdeon sigani

meomchwotdeon jinannarui nogodeure baksu

How we do it? (Good) kkeunnasseo (No)

ije geukbok? ajik kkeuchi aninde

innaesimedo hangyega dadara

teojil geonman gata modu

(Woo) We getting crazy now

(Woo) igeol notji ma

nuguna hyeonsire gonggam ijeone eopdeon geotdeul

igyeonae moduga hamkke Oh My God!