Dorong Lahirnya Wirausaha Industri, Inkubator Bisnis Poltek ATIM Gelar Workshop Entrepreneur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Inkubator Bisnis Teknologi Industri (IBTI) Politeknik ATI Makassar menggelar Workshop Entrepreneur bertajuk 'Build Your Innovate Idea In Business Plan and Business Model Canvas'.

Kegiatan yang berlangsung mulai Senin (15/3/2021) hingga Rabu (17/3/2021) mendatang ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan.

Turut hadir pula Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri, Iken Retnowulan dan sejumlah kepala unit pendidikan serta balai diklat di bawah naungan Kementerian Perindustrian.

Kegiatan yang diikuti dosen, mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum ini menghadirkan tiga pemateri.

Yakni Guru Besar Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Zulkifli Syamsir, Ketua Inkubator Bisnis Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Muh Idham, serta Direktur PT Prodya Care Septian Suryo.

Direktur Politeknik ATI Makassar, Muhammad Basri menyampaikan, workshop ini diharapkan dapat meningkatkan minat berwirausaha dan menjadi ajang untuk menggali kreativitas dan inovasi dosen, mahasiswa, serta alumni Politeknik ATI Makassar.

Selain itu, dapat membangkitkan minat dunia usaha dan industri untuk bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan produk sehingga menjadi mitra bisnis bagi tenant dan start up binaan Inkubator Bisnis Politeknik ATI Makassar.

"Kegiatan ini juga sekaligus sebagai ajang seleksi bagi calon tenant dan start up sehingga nantinya akan diperoleh 10 tenant dan start up angkatan 2021 yang akan mengikuti program inkubasi bisnis di Politeknik ATI Makassar," kata Basri via rilis.

Basri berharap dengan adanya workshop ini dapat mendorong hilirisasi hasil riset dan inovasi sivitas akademika dan alumni Politeknik ATI Makassar.

Sehingga mendorong lahirnya wirausaha muda berbasis teknologi industri untuk menjadi pencipta lapangan kerja.