Ini Sinopsis Film Code Name: Geronimo Bioskop Trans TV Malam Ini, Perburuan Osama Bin Laden

Kisah Terbunuhnya Osama Bin Laden, Ini Sinopsis Film Code Name: Geronimo, Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat Anda penyuka film perang, ada yang menarik di Bioskop Trans TV malam ini.

Sebuah film berjudul Code Name: Geronimo akan tayang di Bioskop TransTV malam ini.

Kisah terbunuhnya Osama Bin Laden diangkat menjadi film.

Yakni sebuah film aksi berjudul Code Name: Geronimo

Film ini lebih dikenal dengan sebutan Seal Team Six the Raid on Osama Bin Laden.

Film ini pertama kali ditayangkan di National Geographic Channel pada hari Minggu, 4 November 2012.

Film Code Name: Geronimo akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini.

Code Name Geronimo adalah sebuah film televisi 2012.

Fakta-fakta dalam film ini tidak dikonfirmasi atau ditolak oleh pejabat Gedung Putih.

Akan tetapi, film ini mendapatkan skor dan kritik beragam pada agregator skor Metacritic.