Akhir Pekan, Ada Diskon Hingga 70 Persen di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Akhir pekan, sejumlah tenant di Trans Studio Mall Makassar menawarkan spromo yang sayang bila dilewatkan.

Yang pertama datang dari tenant Avenue yang berada di lantai Ground Floor.

Tenant spesialis yang menjual produk pakaian wanita ini memberikan spesial promo berupa Buy 2 Get 25 persen off khusus untuk produk New Arrival yang berlangsung hingga akhir bulan Maret 2021.

Ada banyak pilihan produk seperti tops, pants, denim, outer, dress, jumpsuit hingga aksesoris wanita lainnya.

Selanjutnya, nikmati diskon hingga 70 persen dari tenant pakaian wanita lainnya, J.Rep yang juga berlangsung hingga 14 Maret 2021.

Tidak ketinggalan, ada harga spesial promo dari tenant Giordano berupa Buy 3 or More dapatkan diskon sebesar 40 persen mulai dari tanggal 11 hingga 14 Maret 2021.

Ada juga Long Weekend Deals dari tenant Fisik Sport. Dapatkan cash back langsung senilai Rp 200 ribu dengan minimum pembelian senilai Rp 1 juta dan untuk Anda yang sedang mencari sepatu wanita, ada penawaran menarik dari tenant Bellagio dan tenant Gosh.

Di kedua tenant di atas, dapatkan cash back Rp100 ribu dengan minimum pembelanjaan sebesar Rp 599 ribu berlaku hingga 14 Maret 2021.

Yang terakhir, ada produk terbaru yang dikeluarkan oleh L’Occitane berupa Hair Mist.

Hadir dalam dua pilihan aroma yang memikat, hair mist ini dapat menjadi sentuhan instan bagi rambut.

Ada Neroli & Orchidee Hair Mist yang memiliki aroma floral powdery hingga Terre de Lumiere L’Eau. Produk ini dijual dengan harga Rp 580 ribu dengan ukuran 30ml.

“Kalau weekend memang seru berburu promo di mall, bisa belanja hemat sekaligus hang out sama teman,Kali ini saya berbelanja tops dan celana untuk dipakai bekerja,” tutur Isyana salah satu pengunjung di tenant J.Rep Trans Studio Mall Makassar. (*)