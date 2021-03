Kasihan Honorer Satpol PP dan Damkar Sinjai, Gajinya Bakal Dipotong Rp150 Ribu / Bulan

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Anggota DPRD Sinjai, Muhammad Wahyu menerima aspirasi dari sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Sinjai.

Aspirasi yang diterima berasal dari honorer anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pemkab Sinjai.

Mereka mengeluhkan rencana pemotongan honor mereka oleh pihak Badan Kepengelolaan Keuangan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten.

" Ini ada sejumlah honorer yang menyampaikan aspirasinya ke kami. Mereka mengeluh karena honor mereka akan dipotong melalui refocusing anggaran tahun 2021 oleh Keuangan Daerah," kata Muhammad Wahyu, Kamis (11/3/2021).

Diungkap bahwa gaji mereka akan dipotong setiap bulannya pada tahun ini.

Pemotongan itu sebesar Rp 150 ribu per orang dari total yang diterima para honorer Satpol PP dan Damkar Sinjai Rp 900 ribu per orang per bulan menjadi Rp 750 ribu.

Opsi pertama yang ditawarkan kepada Pemkab yakni pemotongan Rp 150 ribu per bulan dan para honorer tetap menerima Januari-Desember tahun ini.

Dan Opsi kedua yakni para honorer hanya dapat menerima gaji sampai bulan Oktober tanpa harus dipotong. Namun dua bulan terakhir para honorer tak lagi menerima gaji.

" Pada bulan November dan Desember pada tahun 2021 mereka tak terima jika menerima opsi ke-2," kata politisi Partai Golkar Sinjai itu.

Atas rencana pihak Keuangan Pemkab Sinjai, para honorer di kantor Satpol PP dan Damkar dinilai berat.

Muhammad Wahyu meminta pihak Pemkab Sinjai untuk segera mengoreksi rencana itu.

"Kami beri solusi ke Keuangan Daerah yakni memangkas anggaran lainnya seperti alat tulis dan anggaran lainnya. Jadi bukan mengambil gaji para honor," katanya.

Terkait aspirasi itu, Kepala BKPAD Ratnawati belum memberikan penjelasan soal aspirasi yang diterima anggota DPRD Sinjai tersebut. (*)