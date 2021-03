Ini 3 Masalah Jakarta yang Bikin Gubernur Anies Baswedan Temui Luhut Menteri Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan pada Rabu (10/3/2021) pagi untuk berkoordinasi.

Kepada Luhut, Anies menyampaikan sederet masalah terkait Ibu Kota, mulai dari signifikasi Jakarta dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga percepatan proyek.

Pertemuan ini merupakan salah satu dari rangkaian koordinasi Luhut dengan para kepala daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi.

"Pak Luhut, I come to you with menu of problem.”

Begitulah kalimat pertama yang beliau sampaikan.

Saya jawab, “No problem, Pak, we can solve it. Asal harus terintegrasi.”

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima Gubernur DKI Anies Baswedan di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (10/3/2021). ((Dokumentasi Facebook Luhut Binsar Pandjaitan))

Karena prinsip dan banyak pengalaman problem solving yang saya lakukan, termasuk dalam kaitannya dengan program-program kerja pemerintah," kata Luhut melalui keterangan tertulis media sosial resminya, dikutip pada Kamis (11/3/2021).

Luhut kembali menceritakan bahwa Anies meminta dukungan pemerintah pusat terkait tiga hal yang jadi permasalahan utama Pemprov DKI.

Pertama, terkait pengendalian banjir.

"Karenanya, saya sampaikan perlu ada pengendalian banjir di hulu, di Ibu Kota, aktivasi rumah pompa, dan bagaimana agar drainase di Ibu Kota berfungsi dengan baik. Yang tak kalah penting adalah penanganan sampah dan limbah di Jakarta dilakukan secara tepat, jika semua hal ini dilakukan secara beriringan, saya kira banjir di Jakarta bisa kita atasi," ujar dia.