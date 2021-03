LIPK UNM Kerjasama BSN Gelar ToT Dosen Kewirausahaan

Citizen Reporter, SYAMSUARDI, S.Pd, M.Pd melaporkan dari kampus UNM Makassar

MAKASSAR - Lembaga Inovasi dan Pengembangan Kewirausahaan (LIPK) Universitas Negeri Makassar bekerjasama Badan Standarisasi Nasional (BSN) melaksanakan Training of Trainer (ToT) bagi dosen Kewirausaahan lingkup Universitas Negeri Makassar.

Kegiatan yang bertujuan menyelaraskan kurikulum mata kuliah kewirausahaan dengan standarisasi barang dan jasa baik skala nasional maupun internasional.

Rektor UNM, Prof, Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP. IPU, Selasa (9/3/2021) pada saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan UNM dengan visi kewirausahaan menargetkan mahasiswa dan lulusan yang memiliki kompetensi kewirausahaan sebesar 15 persen.

Salah satu upaya menwujudkan capaian terebut adalah dengan mewajibkan mata kuliah kewirausahaan pada semua jenjang pendidikan yang ada di UNM “UNM telah mewajibkan mata kuliha kewirausahaan mulai dari jenjang strata satu sampai strata tiga” imbuhnya.

Begitupula, untuk menjamin muatan materi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi kewirausahaan mahasiswa perlu bersinergi dengan berbagai pihak salah satunya adalah Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Dr. Zakiyah, MM, menyambut baik kerjasama yang telah terjalin antara UNM dengan BSN, dengan pelaksanaan kegiatan ToT ini, kata Zakiyah, peran UNM dapat menjadi universitas dengan program kewirausahaan dapat menjadi yang terbaik serta sebagai percontohan bagi universitas lain. Pada kesempatan tersebut, Zakiyah menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada Rektor UNM terkait keterlibatan UNM pada program-program yang dilaksanakan oleh BSN.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, dilaksanakan melalui bentuk Daring untuk pemateri dan Luring untuk peserta yang berjumlah 50 orang.

Narasumber melibatkan Chairman of National Agency for Standardization of Indonesia (BSN)/National Accreditation Committee (KAN) dan Research Professor on Bioprocess Engineering and Biopolymer LIPI, Prof. Dr. Bambang Prasetya, M.Sc. (*)