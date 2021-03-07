Tribun Makassar
Perkenalkan Organisasi, Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah Temui Pengurus MUI Sulsel
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel), menerima kunjungan Pengurus Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah di Sekretariat MUI
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel), menerima kunjungan Pengurus Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah di Sekretariat MUI Sulsel, Jl Masjid Raya pada Sabtu, (6/3/2021).
Dari MUI Sulawesi Selatan, hadir Sekretaris Umum MUI Sulsel Prof Dr H Muh. Ghalib, M A, Sekretaris MUI Sulsel Drs H M Renreng Tjolli, MA, Bendahara MUI Sulawesi Selatan Dr H Burhanuddin, M A.
Hadir pula Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Sulsel Prof Dr Sukardi Weda, dan kepala sekretariat MUI Sulsel Drs. Kasim Manan.
Dari PW Al Jam'iyatul Washliyah, hadir diantaranya Ketua PW Al Jam'iyatul Washliyah Drs KH Hasbuddin Halik Lc MH, Wakil Ketua Dr Muhammad Shahib MPdI.
Wakil Sekretaris Dr Ilham MpdI, Bendahara Shibhatullah Halik, S S MM dan beberapa pengurus lainnya.
Termasuk Dr Syaharuddin MEd PhD, H Hamsah Muin S Ag MA, Saharuddin Tola, SE, Muhammad Ansar, dan Muhammad Takdir Halik, SPdI, yang juga Pengurus PD Al Jam'Iyatul Washliyah Kabupaten Pangkep.
Kunjungan Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah dimaksudkan untuk menjalin silaturahim, dan memperkenalkan organisasi dan pengurus yang baru terbentuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Prof Dr H Muh. Ghalib, M A menyambut baik kunjungan Pengurus Pimpinan Wilayah Al Jam'iyatul Washliyah.
“Semoga silaturahmi kami semua terus terjaga,” katanya.
Al Jam'iyatul Washliyah adalah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan ini siap bersinergi dengan MUI Sulawesi Selatan.
Organisasi yang berazaskan Ahli Sunnah wal Jamaah ini juga siap berpartisipasi aktif pada kegiatan atau program yang diadakan oleh MUI Sulawesi Selatan.
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