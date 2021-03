Sinopsis The Space Between Us Bioskop Trans TV Malam Ini, Anak Luar Angkasa Mencari Ayahnya

The Space Between Us

TRIBUN-TIMUR.COM - Film The Space Between Us memiliki alur cerita yang ditulis oleh Stewart Schill, Richard Barton Lewis dan Allan Loeb.

Dalam pembuatannya film The Space Between Us turut merangkul sejumlah bintang sebagai pemeran diantaranya Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino dan Britt Robertson.

Sinopsis The Space Between Us dijadwalkan tayang malam ini pukul 21.30 WIB di Bioskop Trans TV, Sabtu (6/3/2021).

Merujuk sinopsis, The Space Between Us merupakan sebuah film fiksi ilmiah romantis Amerika.

Berdasarkan sinopsis, The Space Between Us disutradarai oleh Peter Chelsom.

The Space Between Us diproduksi oleh Richard Barton Lewis.

Film The Space Between Us memiliki durasi 121 menit.

Dalam pembuatannya, film ini menghabiskan biaya produksi sebesar 30 juta dolar dan meraup pendapatan hanya sekitar 16.08 juta dolar.

Film The Space Between Us berhasil dirilis pada 3 Februari 2017.

Sinopsis The Space Between Us