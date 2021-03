Spoiler Manga One Piece Chapter 1006, Hyogoro Gunakan Teknik Terkutuknya, Marco vs King & Queen

Luffy dalam serial komik One Piece

TRIBUN-TIMUR.COM - Jangan lewatkan, Manga One Piece chapter 1006 dijadwalkan resmi rilis pada Minggu (7/3/2021), menurut Mangaplus Shueisha.

Ya, adapun bocoran jalan cerita atau Spoiler Manga One Piece chapter 1006 telah diunggah di Reddit.

Chapter terbaru arc Wano ini berjudul 'Hyogoro of the flower, the chivalrous' atau Hyogoro Si Kesatria Bunga.

Pada chapter ini, Eiichiro Oda akan membawa para penggemar untuk fokus pada sang yakuza.

Manga One Piece chapter 1006 juga menampilkan Sanji, Carrot, X Drake, Chopper, Perospero, Marco, King dan Queen.

Penasaran bagaimana keseruan ceritanya?

Simak spoiler One Piece chapter 1006 selengkapnya berikut, dan ada kabar baik di akhir artikel.

Spoiler Manga One Piece Chapter 1006

One Piece chapter 1006 akan diawali dengan Bao Huang yang telah menemukan Momonosuke, Yamato, dan Shinobu.

Kemudian panel berpindah pada Sanji yang telah terbebas dari jaring-jaring Black Maria.