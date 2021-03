Drakor Terbaru yang Tayang Maret 2021 di Viu, Ada Summer Guys hingga Mouse, Catat Tanggalnya!

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Bagi pecinta drama di Maret 2021 ini ada sederet Drama Korea yang bisa Anda tonton.

Selain menyenangkan, Drama Korea juga bisa menjadi teman di kala sepi karena memiliki genre yang beragam

Misalnya saja Drama Korea Mouse hingga Summer Guys.

Penasaran? Ini dia empat drakor terbaru yang tayang di Viu seperti dikutip Tribuntimurwiki.com dari Kompas.com.

1. Must You Go?

Park Yeon (Kang Chan Hee) adalah musisi jenius di masa Joseon yang menjelajah waktu ke 600 tahun mendatang.

Saat berada di Seoul, Park Yeon bertemu Min Yu Jeong (Park Jung Yeon), perempuan yang memiliki wajah yang sama dengan perempuan yang ia cintai di masa lalu.

Min Yu Jeong merupakan perempuan mandiri yang bertekad untuk menjadi penyanyi sukses.

Park Yeon yang berniat untuk untuk memenangkan hati Min Yu Jeong menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah.

Ia harus bisa bertahan hidup selama berada di Seoul dan bersaing dengan dua lelaki lain.