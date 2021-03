Agnez Mo Trending Topik, Kisah Cintanya Dengan Deddy Corbuzier Terkuak Ternyata Sudah Sejauh ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyanyi Agnez Mo menjadi trending topik di twitter Senin (1/3/2021).

Agnez Mo trending usai blak-blakan di podcast Deddy Corbuzier.

Diketahui Agnez Mo pernah menjalin hubungan dengan pembawa acara Deddy Corbuzier selama hampir 4 tahun.

Banyak kenangan baik dirasakan Deddy dan Agnez selama mereka berpacaran.

Agnez merasa tidak pernah menyesal berpacaran dengan pesulap tersebut.

Saat menjadi bintang tamu di Podcast Deddy Corbuzier, Agnez mengungkap ceritanya.

"Gue selalu bilang, hubungan kita bukan hubungan yang gue sesali sama sekali. Karena saat itu, lu adalah pacar sekaligus sahabat gue,” kata Agnez dikutip lewat kanal YouTube Deddy Corbuzier, Senin (1/3/2021).

Ketika Agnes mengalami perundungan soal sinetron yang dibintanginya, Deddy selalu ada dan mendengarkan curahan hatinya sekaligus mencoba menghiburnya.

“Pokoknya, he is the great guy,” lanjut Agnez.

Hubungan mereka kian serius sampai ayah Azka Corbuzier tersebut membelikannya cincin dan berencana menikah setelah Agnez lulus kuliah.