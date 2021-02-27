Nurdin Abdullah Ditangkap KPK
Rekam Jejak dan Profil Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel Kena OTT KPK hingga Uang Sekoper Disita
Rekam jejak dan profil Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel kena OTT KPK hingga uang sekoper disita. Jumlahnya mencapai Rp 1 miliar
TRIBUN-TIMUR.COM - Rekam jejak dan profil Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel kena OTT KPK hingga uang sekoper disita. Jumlahnya mencapai Rp 1 miliar
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diduga ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Informasi didapatkan tribuntimur, penangkapan KPK itu berlangsung pada Sabtu 27 Februari 2021 dini hari di Rujab Gubernur Sulsel, di Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sulsel.
Beredar di WhatsApp Gubernur ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK bersama 5 orang lainnya. Salah satunya pengusaha
Tribun-Timur.com mengonfirmasi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.
"Saya sedang dinas di Manokwari mas, belum dapat informasi tentang OTT," kata Alex kepada Tribun-Timur.com, pukul 07:16
Rekam Jejak Nurdin Abdullah
Diluar dari masalah tersebut, Nurdin Abdullah punya karier dan pendidikan mentereng. Punya gelar pendidikan tertinggi, professor.
Nama lengkapnya Prof Dr Ir HM Nurdin Abdullah M Agr.
Pria ini kelahiran di Pare Pare, Sulawesi Selatan, 7 Februari 1963, adalah Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023.
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