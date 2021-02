Fakta Otis Hahijary yang Beri Tas ke Luna Maya, Pernah Punya Hubungan Sedekat Ini sama Ayu Ting Ting

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Otis Hahijary tengah menjadi perbicangan warganet setelah beri hadiah mewah untuk Luna Maya.

Sosok bos dari grup media Visi Media Asia inipun menjadi sorotan hingga trending di beberapa sosmed.

Otis Hahijary bukanlah sosok asing di kalangan selebriti Tanah Air, dia sering muncul di berbagai media sosial selebriti.

Mantan kekasih Ariel NOAH itu mengunggah foto kebersamaannya dengan Otis Hahijary di akun Instagram pribadinya @lunamaya Rabu (24/2/2021).

Otis Hahijary tampak merangkul bahu Luna Maya.

Sementara itu Luna Maya terlihat menggenggam tangan kiri Otis Hahijary.

Keduanya tampak tersenyum ke kamera.

"Thank you Pak @otis__hahijary," tulis Luna Maya pada caption foto unggahannya.

Otis Hahijary terlihat menanggapi unggahan tersebut di kolom komentar.

"seru ya lun, cant wait for d next time," tulis Otis Hahijary.