Dua Dosen Unhas Lolos Seleksi Tim Reviewer Nasional Program Kampus Merdeka

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua dosen Universitas Hasanuddin lolos seleksi menjadi Tim Reviewer Nasional untuk Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM).

Kedua dosen Unhas yaitu Ir. Suharman Hamzah, Ph.D, dan Muhammad Alif K. Sahide, Ph.D.

Suharman Hamzah adalah dosen Fakultas Teknik yang saat ini menjabat sebagai Direktur Komunikasi Unhas.

Sementara Muhammad Alif K. Sahide merupakan dosen Fakultas Kehutanan sekaligus editor in chief Journal of Forest and Society.

Program ini diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti).

Pengumuman hasil seleksi telah diumumkan oleh Ditjen Dikti pada Senin (22/02).

Prosess seleksi sendiri berlangsung cukup ketat, melibatkan unsur Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dan Industri.

Sebanyak 155 orang dinyatakan memenuhi syarat dan terpilih sebagai Reviewer Nasional, terdiri atas 30 orang dari PTN, 85 orang dari PTS, dan 40 orang dari PTS.

Pada kesempatan wawancara, Jumat (26/02) Ir. Suharman Hamzah, Ph.D., Direktur Komunikasi sekaligus dosen Unhas yang terpilih sebagai Reviewer Nasional PK-KM menjelaskan proses seleksi berlangsung terbuka oleh DPT Dikti.

Persyaratan untuk menjadi reviewer adalah dosen yang berasal dari PTN terakreditasi A dan minimal akreditasi B untuk PTS.