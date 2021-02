Soal Beli Rumah DP 0 Persen, BCA Kanwil Makassar:Sedang Dikaji Pusat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Kantor Wilayah IV Makassar merespon positif program pemerintah dalam menggairahkan kembali sektor properti.

Termasuk dalam mendukung aturan Bank Indonesia (BI) melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen.

Dimana, debitur bisa mendapat Kredit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan DP 0 persen mulai Maret hingga tanggal 31 Desember 2021.

Merespon hal tersebut, Kepala BCA Kanwil IV, Hendrik Sia mengatakan, saat ini kebijakan BI tersebut tengah dikaji oleh pusat.

"Kami di kanwil Makassar masih menunggu hasil kajian pusat," katanya pada Tribun Timur, Rabu (24/2/2021).

Ia menilai, aturan ini membuat bank cukup flexibel dalam memberikan pembiayaan pada nasabah.

"Namun akan kembali lagi kepada perhitungan kemampuan membayar dari masing-masing calon debitur," ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, soal penyaluran Kredit di tahun 2021, Bank BCA fokus mendukung program pemerintah dalam hal pengembangan UMKM.

Bank BCA memberikan pendampingan, fasilitas pembiayaan dan membantu peningkatan volume penjualan melalui proses onboarding di marketplace.

"Dalam hal penyaluran kredit modal kerja maupun kredit konsumsi, BCA akan selalu mendukung program-program dari pemerintah atau Bank Indonesia, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking)," pungkas Hendrik. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit