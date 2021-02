Rekor Dunia Ciuman Bibir Terlama 2 Hari 14 Jam Dimenangkan Pasutri Ini, Ada Peserta yang Pingsan

TRIBUN-TIMUR.COM - Memperingati Hari Valentine 14 Februari, Pasangan Suami Istri dari Thailand mengukir rekor dunia ciuman bibir terlama.

Guinness World Records mencatat ciuman pasutri tersebut dilakukan selama 58 jam 35 menit 58 detik.

Pemecahan rekor dunia ciuman terlama itu pun mendapat julukan "kissathon".

Melansir artikel laman resmi Guinness World Records, pasutri tersebut bernama Ekkachai Tiranarat dan Laksana Tiranarat.

Mereka adalah salah satu dari 9 pasang peserta yang mengikuti kontes di Pattaya, yang diadakan oleh Ripley's Believe It or Not!.

pasangan yang pecahkan rekor dengan ciuman bibir terlama (https://www.sandiegouniontribune.com/)

Ekkachai dan Laksana sendiri adalah pemegang rekor ciuman terlama sebelumnya, yaitu 46 jam 24 menit pada 2011 dengan mengalahkan 13 pasang kontestan.

Melansir artikel BBC pada 15 Februari 2011, di rekor pertama Ekkachai dan Laksana mendapat hadiah berlian senilai 50.000 baht (kini Rp 23,4 juta).

Selain itu, pasangan ini juga dapat uang tunai 100.000 baht (kini Rp 46,8 juta).

suami istri ciuman bibir terlama ()

Peserta kontes ini harus sudah menikah atau pasangan yang akan menikah, dengan melampirkan bukti surat nikah atau keterangan tertulis dari kedua orangtua.

Mereka boleh makan, minum, dan ke kamar kecil, asalkan tidak melepas pelukan.