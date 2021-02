Antam Makassar Jual 300 Gram Emas Edisi Imlek 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam Makassar membukukukan penjualan 300 gram kepingan anyar emas di momen Imlek 2021.

Penjualan kepingan edisi imlek tersebut untuk periode 3-15 Februari 2021.

Produk limited edition tersebut diterbitkan lewat Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) dengan tema Tahun Kerbau Logam.

Emas edisi Year of the Ox tersebut memiliki tiga varian.

Di mana seluruh produk memiliki karakter Niu yang berarti kerbau atau Ox dalam setiap desainnya.

Produk juga didominasi warna dari unsur logam, seperti merah, emas dan hitam yang memiliki karakter dapat diandalkan, tangguh, teguh pendirian, lembut dan tenang.

Produk yang diluncurkan merupakan emas batangan bertemakan Year of the Ox seberat 8 gram yang memiliki spesifikasi fine gold 999.9.

Produk anyar tersebut juga dilengkapi dengan kemasan eksklusif bernuansa oriental.

Kuatnya nilai estetik pada produk maupun kemasan emas batangan tersebut, sekaligus bisa dijadikan barang koleksi yang unik, berharga dan juga terjangkau bagi semua kalangan.

Selain itu, ada juga dua produk lain yang diluncurkan untuk melengkapi logam mulia edisi Year of the Ox, yakni emas Clift Series Year of the Ox seberat 1 gram dan 0,5 gram.