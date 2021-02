New Carry Pick Up 2021, Tampilan Baru Berkonsep ILMU

New Carry Pick Up 2021 terparkir di Dealer PT Megahputera Sejahtera, Jl Pettarani, Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sukses meluncurkan New Carry Pick Up yang hadir dengan tampilan baru secara virtual pada Kamis, (21/1/2021) lalu.

Kendaraan niaga andalan Suzuki ini pun sudah mengaspal di hari yang sama di Kota Makassar.

New Carry Pick Up 2021 pun digadang-gadang konsisten menjadi rajanya Pick Up di Seluruh Indonesia, termasuk Makassar.

Tak tanggung nganggung, SIS menghadirkan berbagai kelebihan pada

New Carry Pick Up 2021 ini.

Demikian disampaikan Managing Director 4W Sales & Marketing PT SIS, Hideaki Tokuda baru-baru ini.

Salah satunya, yakni mengusung konsep ILMU atau singkatan dari Irit bensin dan perawatan, Lama umur pakainya, Muatnya banyak, dan Untung di ujung.

"Dengan tampilan baru tersebut, tak salah jika mobil ikonik yang sudah melegenda ini wajah barunya ganteng, rezeki makin kenceng," kata Hideaki Tokuda.

Ia membeberkan, penyegaran produk di awal tahun ini merupakan komitmen Suzuki untuk terus menghadirkan beragam pilihan kepada konsumen.

Tampilan barunya terlihat dari ubahan desain front grille dan bumper yang kini mengadopsi bentuk kapak atau disebut Hatched Axe.

"Pengaplikasian garis desain Hatched Axe yang tegas memperkuat karakter New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh," ujarnya.