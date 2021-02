The Maczman Harap Tribun Timur Semakin Terdepan Menyajikan Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) The Maczman, Mustafa saat bertandang ke kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih nomor 430, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (9/2/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribun Timur genap berusia ke-17 tahun pada Selasa (9/2/2021).

Kendati masih suasana Covid-19, Ulang Tahun Tribun Timur diperingati menyesuaikan protokol kesehatan.

Para relasi dan pembaca Tribun Timur juga turut menyampaikan ucapan Spesial HUT ke-17.

Termasuk kelompok suporter PSM, The Maczman yang bertandang ke kantor Tribun Timur, Jl Cenderawasih nomor 430, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (9/2/2021).

"Mewakili seluruh keluarga besar The Maczman, saya mengucapkan selamat dan sukses di usia ke-17 tahun buat mitra The Maczman Tribun Timur," Sekretaris Jenderal (Sekjen) The Maczman, Mustafa.

Mustafa berharap Tribun Timur semakin eksis di tengah banyaknya media online.

"Semoga tetap eksis di tengah serbuan media-media online sehingga semakin terdepan dalam penyajian berita-berita berkualitas nan up to date demi menambah wawasan serta mencerdaskan para pembacanya dalam segmen heterogennya masyarakat," harapnya.

"Dan semoga seluruh awaknya tetap sehat dalam setiap langkah aktivitas, Amin ya rabbal alamin," sambungnya.

Sebagai apresiasi kepada pembaca dan mitra setia, Tribun Timur menyajikan Live Event 17 Jam Nonstop.Tribun Timur merayakan ulang tahun ke-17, Selasa (9/2/2020), di tengah pandemi Covid-19, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. (*)