Yuk Saksikan Peluncuran All New CBR150R via Virtual Besok, Ada Empat Warna Pilihan

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR -Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, resmi meluncurkan All New CBR 150R dengan karakter racing yang mempunyai sejumlah daya tarik baru.

Peluncuran sepeda motor lincah dan agresif ini akan dilakukan pada Minggu, 7 Februari 2021 pukul 20.00 wita secara virtual di Instagram dan Facebook @Hondajagoanku.

Konsep Total Control yang menjadi dasar pengembangan pada setiap bagian sepeda motor sport full fairing ini bermuara pada satu tujua yaitu, menyuguhkan kendali penuh yang menyenangkan sesuai keinginan pengendara.

All New CBR150R adalah jawaban perkembangan kebutuhan pecinta sepeda motor sport yang menyukai desain agresif, canggih, up to date, ringan, sekaligus lincah dan nyaman untukpenggunaan sehari-hari di perkotaan.

Kelincahan model terbaru ini pun ditunjang dengan penyematan fiturterbaru assist/ slipper clutch dan inverted front suspension.

Kepala Wilayah Astra Motor Sulawesi Selatan, Thamsir Sutrisno mengatakan, hadir dengan fitur baru serta desain beraura big bike, menciptakan kesan agresif sejak pandangan pertama denganmotor ini.

All New CBR150R adalah jawaban kebutuhan pecinta sepeda motor sport yang menyukai desain garang, canggih, sekaligus lincah dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari.

“Dengan resmi diluncurkannya New Honda CBR150R, kami yakin akan menjadi pilihan terbaik untuk penggemar sepeda motor sport sekaligus mempertegas eksistensi Honda di wilayah Sulawesi hingga Ambon," ujarnya.

"Semoga dengan kehadiran generasi terbaru Honda CBR150R, kami bisa memenuhi kebutuhan konsumen akan sepeda motor sport yang lincah dan performa tinggi”, ujar Thamsir, Sabtu (6/2/2021).

Paket desain All New CBR150R mempertahankan siluet bodiagresif dengan banyak sudut tajam.