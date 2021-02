Jual Beli Jabatan Atasnama Andi Utta-Edy Manaf di Bulukumba Berhembus, Ini Penjelasan Jubir!

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba peraih suara terbanyak, Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf l, mengecam oknum yang diduga melakukan pengaturan jabatan.

Bahkan isu berkembang oknum tersebut diduga meminta sejumlah uang dari kontraktor.

Hal tersebut ditegaskan Juru Bicara Andi Utta-Edy Manaf, Andi Echa Ahmad, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, isu tersebut telah berkembang di masyarakat dan bertentangan dengan visi misi utama HB untuk mewujudkan birokrasi profesional.

"Saya menegaskan bahwa tidak pernah ada perintah dari bupati dan wakil bupati terpilih kepada siapapun untuk melakukan hal tersebut (jual jabatan)," katanya.

Menurutnya pemerintahan HB akan menitik beratkan profesionalisme sebagaimana juga tertuang dalam visi misi.

"Jabatan dalam lingkup pemerintahan baru, tetap akan mengacu kepada kepada sistem "the right man and the right place" yakni menempatkan seseorang berdasarkan keahliannya," tegasnya lagi.

Tim HB, kata Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Andi Utta - Edy Manaf untuk melakukan akselerasi di pemerintahan baru setelah pelantikan. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi