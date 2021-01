Sinopsis Film Welcome to the Punch Bioskop Trans TV Malam Ini, Ambisi Tangkap Kriminal

Ini Sinopsis Film Welcome to the Punch, Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Bioskop Trans TV malam ini akan kembali dengan film unggulan.

Sebuah film aksi seru, Welcome to the Punch.

Simak sinopsis film Welcome to the Punch yang tayang di Bisokop Trans TV malam ini Senin (2/3/2020) pukul 24.00 wita.

Film Welcome to the Punch merupakan film Inggris bergenre action yang menceritakan aksi detektif yang berusaha menangkap penjahat.

Dirilis pada 2013 silam, film Welcome to the Punch bertabur aktor dan aktris populer seperti, McAvoy, Mark Strong, dan Andrea Riseborough.

Sementera itu, film ini disutradari oleh Eran Creevy yang juga berperan sebagai penulis naskahnya.

Di situs IMDb, film Welocme to the Punch mendapatakan rating cukup baik, yakni 6 dari 10 bintang.

Langsung saja, berikut sinopsis lengkap film Welcome to the Punch.

Sinopsis Film Welcome to the Punch