New Suzuki Carry Remi Diluncurkan, Lebih Kokoh dan Muat Banyak, DP Rp9 Juta Sudah Bisa Bawa Pulang

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi meluncurkan New Carry Pick Up yang hadir dengan tampilan baru, Kamis (21/1/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan New Suzuki Carry pada Kamis (21/1/2021) secara virtual melalui kanal Youtube Suzuki Indonesia.

Tetap mengusung konsep Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muatnya banyak, serta Untung di ujung (ILMU), New Carry Pick Up ini dibanderol dengan harga On The Road (OTR) mulai Rp163,6 juta.

Rinciannya, Tipe Flat Deck Rp163,6 juta Flat Deck AC/PS Rp 172,6 juta Wide Deck Rp 164,600 juta dan Wide Deck AC/PS seharga Rp173,6 juta.

Main diler resmi mobil Suzuki di Makassar, PT Megah Putra Sejahtera (MPS) menawarkan beragam promo.

"Uang muka hanya Rp9 juta saja sudah bisa bawa pulang unit New Carry yang terkenal sebagai rajanya pick up," kata Marketing Manager PT Megah Putra Sejahtera, Muhammad Said.

Ia optimistis, dengan hadirnya New Carry ini akan mendongkrak penjualan kendaraan niaga produksi Suzuki.

Manajemen PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama PT Megah Putra Sejahtera (MPS) sebagai main diler mobil Suzuki di Sulselbar, memperkenalkan New Carry Pick Up kepada awak media di Showroom Suzuki Jl Gunung Latimojong Makassar, Sabtu (274). (sanovra jr)

Senada disampaikan General Manager PT Megahputera Sejahtera, Y A Robert.

Dia bilang New Carry Pick Up bakal memperkuat segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"Target penjualan kami 3.665 unit all produk Suzuki di Makassar dan 80 persennya adalah New Carry Pick Up," ujarnya.