FBI Sampai Ikut Campur, Perusahaan Indonesia Berani Tipu Bank Amerika Demi Dagang dengan Korea Utara

KCNA VIA REUTERS

TRIBUN-TIMUR.COM - Biro investigasi kenamaan FBI sampai harus turun tangan, perusahaan Indonesia berani tipu bank Amerika demi berdagang dengan pihak Korea Utara.

Berikut Krinologi dan awal mula masalahnya.

Pernahkah kalian nama perusahaan PT Bukit Muria Jaya ( BMJ)?

Dikalangan mereka yang berkecimpung di dunia bisnis, kenal dengan dengan perusahaan ini.

Pasalnya BMJ merupakan perusahaan tersebut merupakan pemasok kertas rokok paling terkemuka di dunia.

Nyatanya, hal itu tercoreng karena diinformasikan melakukan penipuan bank terkait dengan pengiriman produk mereka untuk para pelanggannya di Korea Utara.

Pihak BMJ sendiri juga dinyatakan telah mengakui kesalahan mereka dan kini setuju untuk membayar denda sebesar Rp 21,996 miliar.

Berdasarkan situs Departemen Kehakiman AS, BMJ juga telah menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) Departemen Keuangan AS.

BMJ dilaporkan setujuuntuk menerapkan program kepatuhan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran undang-undang dan peraturan sanksi AS.

"Melalui skema multinasional yang canggih dan ilegal, BMJ sengaja mengaburkan sifat sebenarnya dari transaksinya untuk menjual dagangannya ke Korea Utara," kata Asisten Jaksa Agung Keamanan Nasional AS John Demers.