Konser Amal Virtual Sulbar 'Humanicoustic' Berhasil Kumpulkan Rp 22,5 Juta untuk Korban Gempa

TRIBUN-TIMUR.COM - Penggalangan dana untuk membantu korban gempa bumi di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat ( Sulbar ) melalui acara bertajuk Konser Amal Virtual Sulbar “Humanicoustic” berhasil mengumpulkan dana senilai Rp 22,5 juta.

Angka itu tercatat hingga, Rabu (20/1/2021) pagi ini, dan masih akan terus bertambah.

Acara konser digelar pada Selasa (19/1/2021) sore hingga malam, namun donasi dari para dermawan dikumpulkan melalui platform online Kitabisa.com.

Konser Amal Virtual Sulbar “Humanicoustic” melibatkan sejumlah musisi, yakni Ismi Amaliah, Rizcky De Keizer, Bibo, Yunita Nursetia, Putri Turangan, Tenri Abeng, Tri Thata, Putri 'Idol', Daeng Aris, dan Agogo Violin.

Juga didukung sejumlah tokoh muda, yakni Dekan FTI UMI, Dr Zakir Sabara H Wata; anggota DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi; Ketua BPD Hipmi Sulsel, Andi Rahmat Manggabarani; putra Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, M Fathul Fauzi Nurdin; dan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin.

Acara ini digelar Parekraf Peduli dan Whitebird Music, bekerja sama dengan Tribun Timur dan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia ( FTI UMI ) sebagai penyedia layanan siaran langsung (live) di media sosial.

Turut didukung BPD Hipmi Sulsel, Badan Promosi Pariwisata Provinsi Sulsel, Badan Promosi Kota Makassar, Four Points Hotel by Sheraton, ACT, Dompet Dhuafa, Kitabisa.com, Gojek, DPD Adwindo Sulsel, Seven Sails, Ravespa, KNPI Sulsel, Perspective.lab, Vibez, Liv in Mille, Millennial Peduli, Khatulistiwa Trans, dan juga White Birds Story.(*)