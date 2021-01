Biodata Rowoon Member SF9, Pemeran Drakor She Would Never Know, Jadi Sorotan Karena Adegan Ciuman

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea terbaru, Drakor She Would Never Know memulai episode perdananya Senin (18/1/2021).

Dalam penayangan perdananya Drakor ini sempat trending lantaran adegan ciuma hot tersaji

Drakor yang dibintangi Won Jin Ah dan Rowoon SF9 akan menceritakan kisah cinta perkantoran yang cukup rumit.

Bahkan, keduannya kerja di tim pemasaran untuk sebuah merek kosmetik.

Ternyata Drakor She Would Never Know atau ‘Sunbae, Don’t Put That Lipstick’ ini merupakan drama yang diadaptasi berdasarkan novel web tahun 2017.

Drama 16 episode ini akan ditayangkan setiap Senin dan Selasa pukul 21.30 KST atau 19.30 WIB, menempati slot yang sebelumnya dihuni drakor Live On.

Cerita She Would Never Know diadaptasi dari novel berjudul Senior, Don't Put on That Lipstick karya Elise yang dipublikasikan pada 2017.

Member grup SF9, Rowoon, didapuk sebagai pemain utama bersama aktris Won Jin Ah.

Lantas siapa sebenarnya aktor yang juga dikenal sebagai penyanyi ini?

Dikutip dari KProfiles, inilah profil Rowoon selengkapnya.

Biodata Rowoon SF9