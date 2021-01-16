Muswil PKB Sulsel
Pimpin Lagi PKB Sulsel, Azhar Arsyad Target 10 Kursi DPRD Sulsel, 3 Senayan, 75 kabupaten kota
Pimpin PKB Sulsel Lagi, Azhar Arsyad Target 10 Kursi DPRD Sulsel, 3 Senayan, 75 kabupaten kota
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Azhar Arsyad kembali memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan Periode 2021-2026.
Pria kelahiran Makassar, 1 September 1967 ini terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Wilayah PKB Sulsel di Hotel Claro Jl AP Pettarani Kota Makassar, Sabtu (16/1/2021) malam.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB kembali mempercayakan Azhar Arsyad jadi Ketua Dewan Tahfidz PKB Sulsel.
Dalam pidatonya, Azhar Arsyad menyampaikan target PKB Sulsel dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang.
Ia mengajak para kader di 24 kabupaten kota meningkatkan capaian dari Pemilu 2019 lalu.
Untuk kursi DPRD kabupaten kota, Azhar Arsyad menargetkan 75 kursi dari capaian sebelumnya 51 kursi.
Kursi DPRD Sulsel ditargetkan 10 kursi dari sebelumnya 8 kursi. Serta DPR RI target 3 kursi untuk semua dapil.
"Strategi lama kita pakai mungkin sudah tidak ampuh. Saatnya redesain, kita buat strategi baru. Kuncinya sederhana, yaitu infrastruktur partai dan caleg elektabel," katanya, Sabtu (16/1/2021) malam
Dalam Pemilu 2019 lalu, PKB Sulsel belum berhasil meloloskan caleg DPR RI dari dapil Sulsel 3.
Dapil ini meliputi 9 Kabupaten; Sidrap, Enrekang, Pinrang, Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
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Azhar Arsyad Aklamasi
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Azhar Arsyad Target 10 Kursi DPRD Sulsel
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