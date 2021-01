Sinopsis Film Insidious The Last Key Bioskop Trans TV Malam Ini, Masa Muda Sang Paranormal

Insidious The Last Key

TRIBUN-TIMUR.COM - Insidious The Last Key akan tayang pada Bioskop Trans TV Malam Ini Kamis 14 Januari 2021.

Sinopsis Film Insidious The Last Key menceritakan tentang masa muda Elise Rainier, sang pranormal yang saat itu tinggal di New Mexico.

Apakah Anda penyuka film horor?

Sebuah film unggulan akan hadir malam ini.

Lebih lengkap, Film Insidious The Last Key berfokus pada kisah Elise Rainer, paranormal yang juga muncul dalam film sebelumnya.

Film bergenre horor ini adalah sekuel dari Insidious: Chapter 3 garapan sutradara Adam Robitel dan penulis Leigh Whannell.

Film Insidious The Last Key tayang perdana di bioskop pada 5 Januari 2018 lalu.

IMDb memberikan skor 5,7 dari 10 untuk film ini. Sementara skor 33 persen diberikan oleh Rotten Tomatoes dan 52 persen oleh penonton.

Berikut Sinopsis Film Insidious The Last Key

Elisa kerap kali diteror oleh iblis dan roh jahat.