Koleksi Outfit Mulai Rp 99.900 di TSM Makassar, Kemeja Batik Serba Rp 100 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi pekerja kantoran yang bingung mencari outfit saat akan berangkat kerja, simak rekomendasi dari promo tenant di Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

Pantauan tribun-timur.com, Selasa (12/1/2021), The Executive yang menyediakan fesyen wanita dan pria ini menghadirkan promo Special Price mulai dari Rp 99.900.

Tenant yang berada di Ground Floor juga menawarkan New Year Sale diskon hingga 70 persen untuk produk blazer, dress, celana dan atasan (selected items).

Periode promo hingga 31 Januari 2021.

Selanjutnya, bagi kaum Adam jangan lewatkan penawaran spesial serba Rp 100 ribu untuk koleksi kemeja batik Manzone berbagai motif di Lower Ground, TSM Makassar.

Promo masih akan berlangsung hingga akhir Januari 2021 mendatang.

Ada pula tenant Carthago yang menyediakan produk pakaian formal pria seperti jas, dasi, celana, dan lain sebagainya saat ini memberikan diskon 50 persen all items (kecuali vest dan dasi) serta special price Rp 99 ribu untuk celana pendek bahan formal.

Pengunjung masih bisa menikmati promo ini hingga 31 Januari mendatang.

Khusus para pekerja yang sedang mencari celana, jangan lewatkan promo Buy two or more seharga Rp 459 ribu untuk koleksi Stretchy Slim Pants juga Stretchy Casual Khakis di tenant Giordano yang berlokasi di Ground Floor, TSM Makassar.

Di Metro Department Store, sejumlah brand tidak ketinggalan memberikan diskon untuk menunjang outfit ke kantor.