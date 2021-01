Alasan Wijin Tetap Akan Nikahi Gisella Anastasia/Gisel Meski Tersangka Kasus Video Syur Bersama MYD

TRIBUN-TIMUR.COM - Gisella Anastasia atau Gisel saat ini menjadi tersangka kasus Video Syur bersama MYD.

Selama proses hukum berjalan, Gisel di dampingi sang kekasih Wijaya Saputra alias Wijin.

Wijin menegaskan tak akan meninggalkan Gisel karena tersandung kasus Video Syur.

Wijin menyampaikan hal itu pada saat berbincang dengan Boy William beberapa waktu lalu.

Wijin tetap akan menikahi Gisel meski tersandung kasus video syur dengan seorang pria berinisial MYD. (Instagram @gisel_la)

"Will you marry her (Gisel)?" tanya Boy William kepada Wijin.

Dalam kesempatan itu, Wijin pun mengaku sudah mantap untuk menikah dengan Gisel.

Meski begitu, pebasket berusia 35 tahun ini tidak menyebut mengenai tanggal pastinya.

"Yes, tapi nanti," jawab Wijin.

Kepada Boy William, Wijin mengungkapkan hal yang membuatnya yakin memilih Gisel sebagai calon pendamping hidupnya kelak.

"Gue ngerasa hatinya yang buat gue yakin saja, hatinya dia," ungkap Wijin.

