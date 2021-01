TERKINI Kabar Gisel di Polda Metro Jaya, Wijin Tulis Pesan Menyentuh untuk Ibunda Gempi, Ditahan?

TRIBUN-TIMUR.COM - Wijaya Saputra alias Wijin mengunggah foto dirinya dengan penyanyi gisel anastasia di Instagram, Jumat (8/1/2021).

Di foto itu, mereka sedang saling bertatapan. Apakah ini pertanda Gisel ditahan hari ini?

Wijin menuliskan kalimat dukungan untuk Gisel diperiksa polisi hari ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi terkait video syur.

"God is within her, she will not fall," tulis Wijin dalam keterangan tertulis Instagram-nya, Jumat (8/1/2021).

Wijin juga menyertakan tanda pagar #fullsupport.

Adapun Gisel dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka pada pukul 10.00 WIB di Polda Metro Jaya.

Menurut kuasa hukumnya, Sandy Arifin, ia datang lebih awal untuk menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus.

Gisel seharusnya diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 4 Januari 2021 berbarengan dengan Michael Yukinobu de Fretes.

Kendati demikian, pemilik nama lengkap Gisella Anastasia itu tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan menjemput anak semata wayangnya, Gempita Nora Marten, yang baru pulang dari Bali.

Gisel dan Michael Yukinobu de Fretes telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pornografi berkait video syur pada 29 Desember 2020.