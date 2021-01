Buruan, Rasakan Nikmatnya Burger Pink di Burger King

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Burger King merupakan gerai makanan siap saji yang berasal dari Amerika Serikat.

Gerai makanan ini memang menjual aneka burger, kentang goreng, dan minuman ringan sebagai produk unggulannya.

Kini promo Burger King Sakura Collection hadir menghiasi awal tahun.

Promo ini menawarkan beragam item menu mulai dari harga Rp 50.000.

Melalui promo Burger King, kalian bisa menikmati 2 sakura chicken, 2 nasi, dan 2 teh dengan harga Rp 50 ribhsaja.

Ada juga pilihan sakura chicken burger, sakura beef burger, dan 2 kola seharga Rp 65 ribu.

Pilihan terakhir ada 2 sakura chicken, 1 nasi, dan 1 teh serta 1 sakura double beef burger dan kola seharga Rp 90 ribu.

Burger edisi Sakura Collection cukup unik, pasalnya burger yang disajikan berwarna merah muda.

Sebelum memanfaatkan promo Burger King ini, ada beberapa persyaratan yang harus diikuti.

1. Tunjukkan gambar di Burger King saat melakukan pemesanan di kasir, drive-thru atau take away.

2. Promo Burger King tersedia untuk dine-in, drive-thru, take away, delivery via bkdelivery.co.id atau BK App.

3. Promo Burger King berlaku di semua gerai, kecuali gerai di Airport T3 Ultimate.

4. Promo Burger King berlaku selama persediaan masih ada.

5. Gratis ongkos kirim dengan minimal pembelian Rp 75.000 via BK App.

6. Harga belum termasuk PB1 10%.