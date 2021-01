Pesona Gisel yang Bikin Wijin Tetap Setia Meski Sang Kekasih Ngaku Sudah Berhubungan dengan MYD

TRIBUN-TIMUR.COM - Diketahui Gisella Anastasia atau Gisel kini memang tengah menyedot banyak perhatian publik.

Pasalnya kini Gisel dan Michael Yukinobu Defrentes alias MYD sah menjadi tersangka kasus video syur 19 detik yang bocor ke publik.

Wijaya Saputra atau Wijin pun mau tak mau namanya dikaitkan dengan Gisel karena kini dirinya merupakan kekasih dari janda Gading Marten tersebut.

Disaat sang kekasih dilanda kasus Video Syur, Wijin tak bergeming dan memilih tetap mendukung Gisel.

Bahkan, Wijin memberikan supportnya lewat akun media sosial instagram yang diunggahnya pada (31/112/2020) lalu

gisel dan wijin (tribunnews)

"Hi kamu, si cantik yang baik hati. Menjadi orang baik tidak akan pernah rugi karna Tuhan melihat hati.

Suatu saat kebaikan itu akan kembali padamu, tanpa kamu memelas kepada dunia.

Percayalah Tuhan tidak tidur walau sedetik saja.

Dan teruslah mengasihi seperti yg tertulis di Matthew 5 : 44 ,

“But i say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you