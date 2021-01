Harga Cabai dan Bawang Putih Naik di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga cabai rawit, cabai besar merah, dan bawang putih mengalami kenaikan di Makassar.

Hal ini terlihat dari data laporan harian perkembangan ketersediaan, dan harga 11 komoditas dari Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar.

Bawang putih mengalami kenaikan harga diangka Rp 30 ribu per kilogram.

Cabai rawit Rp50 ribu perkilogram. Sedangkan untuk cabai besar merah mengalami penurunan Rp 30 ribu per kilogram.

Jika dibandingkan pada 03 Januari 2021, pantauan harga untuk bahan pangan, bawang putih dari Rp26 ribu perkilogramnya.

Cabai rawit Rp35 ribu perkilogram, sementara cabai besar merah diangka Rp40 ribu perkilogram.

Adapun bahan pangan dengan harga yang terpantau tetap beberapa hari belakangan, adalah beras Rp11 ribu per Kg.

Jagung Rp1,925 per tongkol, bawang merah Rp26 ribu per Kg.

Daging sapi Rp115 ribu per Kg, daging ayam Rp28 ribu per Kg.

Telur ayam Rp1,500 per butir, gula pasir Rp13 ribu per Kg dan minyak goreng Rp13.500 per Kg.