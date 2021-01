Gisel Kena Skandal Video Panas, Perlakuan Agnez Mo ke Gempi Anak Gading Marten Jadi Perhatian

TRIBUN-TIMUR.COM - Ibunya Gisella Anastasia atau Gisel kena skandal Video Panas dengan MYD, keluarganya juga ikut jadi sorotan, termasuk anaknya Gempid dan mantan Suaminya Gading Marten.

Namun kali ini Gempi mendapat perlakuan khusus Agnez Mo. Yap belum lama ini Gading Marten mengunggah anaknya dan Agnez Mo lagi Video Call dan kedunya janji bertemu di Jakarta.

Gempi terlihat sangat bahagia, Gempita yang berusia 5 tahun ngefans berat dengan Agnez Mo.

Tampak di screen shoot tersebut, Agnez Mo tersenyum lebar pada Gempi.

Gempi juga terlihat sangar antusias bisa video call dengan idolanya.

Foto Agnez Video Call dengan Gempi (Instagram)

Sambil minum susu, Gempi tersenyum manis pada Agnez Mo sambil mengangkat tanganya.

Menurut Gading Marten, putri semata wayangnya itu sangat senang menerima telepon dari Agnez Mo.

Agnez Mo dan Gempita bahkan janjian akan bertemu di Jakarta.

'Hey onty @agnezmo (emoji peluk) Happy banget Empi dapat telepon. See you in Jakarta,' tulis Gading Marten.

Untuk diketahui, Gempi memang sangat mengidolakan Agnez Mo.