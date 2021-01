Masih Ingat Model Cantik Bone-Jeneponto Ini? Dulu Viral Panai Rp 1,7 Miliar, Kini 'Korban Pandemik'

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat Vieranni Model berdarah Bugis-Makassar tepatnya Bone dan Jeneponto?

Dulu pernah heboh dilamar Uang Panaik Rp 1,7 miliar.

Rini Marianti alias Vieranni Model Asal Makassar yang Dilamar dengan Mahar Rp1,7 Miliar (instagram)

Suaminya seorang pengacara kaya raya.

Model cantik bernama Vieranni ini sempat viral lantaran dilamar seorang pengacara dengan uang panaik Rp 1,7 miliar.

Tak hanya itu, Vieranni juga dilamar pacarnya dengan cara tak biasa bak film Hollywood.

Tepatnya pada Oktober lalu, Vieranni ini dilamar kekasihnya menggunakan helikopter.

Tak cuma itu, di usianya yang baru menginjak 20 tahun ini ia sudah dilamar sang kekasih dengan total uang panaik yang cukup fantastis.

Mulanya lamaran ala Hollywood ini dimulai dengan sang model asal Makassar ini dibawa berkeliling dengan helikopter di sebuah pantai di Bali.

Dari udara, nampak tulisan 'Will You Marry Me Rini' di atas pasir pantai.

Kemudian ketika helikopter mendarat, sang kekasih langsung berlutut dan melamar Vieranni.