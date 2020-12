TRIBUN-TIMUR.COM - Gambar dan Ucapan Selamat Tahun Baru 2021, Doa Serta Harapan Baik untuk Update Status Media Sosial

Berikut ucapan Tahun Baru 2021 yang cocok untuk dikirim via Whatsapp (WA), Facebook (FB), dan Instagram.

Tahun Baru 2021 sudah didepan mata.

Bagi beberapa kalangan, tahun 2020 mungkin bukan tak seindah yang seperti didoakan pada saat pergantian tahun baru.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun membuat masyarakat harus beradaptasi pada pola hidup baru.

Kartu Ucapan Selamat Tahun baru 2021 (Tribunnews.com)

Menyambut tahun baru yang hanya berjarak beberapa hari lagi, berikut ucapan selamat tahun baru dari doa dan harapan baik yang cocok untuk dikirim di media sosial.

Dikutip dari shutterfly.com dan wishesmsg.com, berikut 21 ucapan tahun baru 2021:

1. Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

Semoga kamu mendapatkan Tahun Baru yang Bahagia dengan harapan bahwa kamu akan memiliki banyak berkat di tahun yang akan datang.

2. Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!