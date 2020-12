Lowongan Kerja Terbaru PT Amerta Indah Otsuka 10 Posisi,Terima Tamatan SMA SMK: Syarat & Cara Daftar

TRIBUN-TIMUR.COM - Informasi Lowongan Kerja 2020.

Kabar gembira bagi Kamu para pencari kerja.

Saat ini, PT Amerta Indah Otsuka membuka Lowongan Kerja 10 posisi. Terima tamatan SMA MK, serta Lulusan D3 dan S1.

PT Amerta Indah Otsuka merupakan bagian dari Otsuka Parm Pharmaceutical Co., Ltd Jepang yang memiliki produk populer seperti Pocari Sweat, Soyjoy, ION WATER, dan Oronamin C.

Berikut informasi Lowongan Kerja PT Amerta Indah Otsuka dilansir TRIBUN-TIMUR.COM dari laman resminya: