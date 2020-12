Tak Hanya I Am Fine, Berikut Cara Mengungkapkan Baik-Baik Saja dalam Bahasa Inggris? Lengkap Dialog

Shutterstock via Kompas.com

TRIBUN-TIMUR.COM - Yuk belajar Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang cara menyampaikan kita merasa baik-baik saja dalam Bahasa Inggris.

Pernahkah kamu sakit atau mengalami masalah kemudian teman kamu menayakan, “Apa kamu baik-baik saja?”, “Bagaimana keadaanmu?”, atau “Kamu kenapa?”

Namun karena kamu tidak ingin menyusahkan atau tak ingin membuat teman kamu khawatir, kamu pun mengatakan, "Tidak apa-apa" atau 'Aku baik-baik saja".

Dalam bahasa Inggris, kita tidak bisa menerjemahkannya kata per kata dari bahasa Indonesia.

Perlu bagi kita untuk mengetahui kalimat atau frase yang tepat yang mempunyai makna seperti kalimat di atas. Seringnya kita menjawab dengan “I am fine”, tapi ada kalimat lain yang bisa digunakan.

Mengutip International House Bristol, berikut cara untuk mengungkapkan bahwa kita merasa baik-baik saja:

I’m fine thank you. / Aku baik-baik saja terima kasih.I'm okay. / Aku baik-baik saja.

I feel great/marvellous/fine. / Aku merasa hebat/luar biasa/baik-baik saja.

Couldn’t be better. / Tidak bisa lebih baik.

Fit as a fiddle. / Segar bugar.