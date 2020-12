SIAPA Valencia Tanoesoedibjo? Anak Konglomerat Kakaknya Wakil Sandiaga Trending Karena Boy William

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Pembawa acara Boy William berkesempatan menyambangi kantor anak konglomerat Hary Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo.



Momen tersebut diabadikan Boy William dalam kanal YouTubenya pada Senin (21/12/2020).



Pantauan Tribuntimurwiki.com, Kamis (24/12/2020) vlog #DiBalikPintu Boy William dan Valencia Tanoesoedibjo masuk ke jajaran trending YouTube.



Pengusaha muda Valencia Tanoesoedibjo pun langsung menjadi sorotan setelah dirinya muncul dalam tayangan YouTube Boy William.



Dalam video tersebut, Boy menyambangi kantor Valencia yang terletak di lantai tertinggi gedung MNC, yakni lantai 19.



Menjawab pertanyaan Boy, Valencia mengakui tidak mudah menjadi anak konglomerat.



"Tertekan pasti. Semua orang berpikir ‘lu udah ada semua sejak kecil'. Jadi, kalau someday lu sukses orang akan bilang ‘lah iyalah lu sukses karena orangtua lu sukses’,” kata Valencia.



"Tapi kalau lu enggak gitu, atau lu benar-benar useless, keterlaluan banget orangtua lu udah sukses masa lu enggak berguna. Jadi serba salah,” ujar Valencia melanjutkan.



Valencia dikenal sebagai pengusaha muda yang merupakan putri dari konglomerat Hary Tanoesoedibjo.



Dikutip dari berbagai sumber, inilah profil Valencia Tanoesoedibjo selengkapnya.



Biodata



Valencia memiliki nama lengkap Valencia Herliani Tanoesoedibjo.



Ia lahir di Jakarta pada 13 Januari 1993.



Tahun 2020 ini, Valencia telah menginjak usia 27 tahun.



Berdasarkan tanggal lahirnya, ia diketahui berzodiak Capricorn.



Valencia adalah anak kedua dari lima bersaudara yang lahir dari pasangan konglomerat Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo.



Ia memiliki kakak perempuan bernama Angela Herliani Tanoesoedibjo, serta dua adik Clarissa Herliani Tanoesoedibjo dan Warren Haryputra Tanoesoedibjo.



Perjalanan karier



Valencia Tanoesoedibjo mengikuti jejak orangtuanya sebagai seorang pengusaha.



Untuk menunjang hal tersebut, ia diketahui menempuh pendidikan di luar negeri.



Dikutip dari laman LinkedIn, Valencia berhasil meraih gelar Bachelor of Arts di Universitas Sydney (2012) dan Master of Communication & Management di Universitas Teknologi Sydney (2014).



Tak berhenti sampai di situ, ia kini mengambil program Executive MBA di Columbia Business School New York.



Valencia turut memegang berbagai jabatan dalam perusahaan MNC grup.



Ia kini diketahui menjabat sebagai Managing Director Global TV sejak 2019.



Selain itu, Valencia juga mengelola usaha-usaha The F Thing, Clemence Ellery Fine Jewelry, Woolloomooloo Coffee, Legitimate dan Lovo Clothing.



Valencia sempat menjadi produser FTV berjudul Cinta Datang di Kota Kembang yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI.



Ditanya Boy William soal keinginan untuk menjadi seorang artis, Valencia memberikan jawabannya.



Sembari tertawa, Valencia mengaku tidak ingin menjadi artis.



“Mau enggak jadi artis?” tanya Boy William dalam kanal YouTube-nya, Minggu (20/12/2020).



“Enggak,” jawab Valencia langsung tertawa.



Boy lantas kembali melayangkan candaan kepada Valencia jika dibayar Rp 100 juta, apakah masih ingin menjadi seorang artis.



“Kalau dibayar Rp 100 juta (per) 1 jam, mau enggak?” tanya Boy lagi.



“Kalau segitu bisa consider (pertimbangkan),” ucap Valencia seraya tertawa lagi.



Boy pun tampak tercengang melihat kantor dari Valencia yang berada di kawasan Kebon Jeruk.



Dalam ruang kerja Valencia hanya terdapat meja kantor, kursi dan sofa.



Kemudian, ada empat televisi yang digunakan oleh Valencia untuk memantau stasiun televisi milik keluarganya.



Boy sempat melontarkan pertanyaan candaan kepada Valencia.



“Ini kan TV lu, RCTI, GTV, INews, dan MNCTV, yang mana yang paling lu tonton?” tanya Boy William.



“Gue nonton GTV lah kan gue MD nya GTV, masa nonton yang lain. Tapi monitor yang lain juga, karena kita saing kerjasama bukan saling kompetisi,” ujar Valencia Tanoesoedibjo.



