BAHASA INGGRIS: Cara Mengatakan Salam Kenal dalam Bahasa Inggris

Tentunya kita pernah berkenalan dengan orang, atau bahkan sering.

Salam kenal menjadi kata-kata yang tidak asing.

Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris?

Berkenalan bisa dilakukan secara langsung atau lisan maupun tertulis (lewat surat, surel atau aplikasi chatting).

Setelah berkenalan, tidak jarang kita mengucapkan “salam kenal”.

Dalam bahasa Inggris, ada pula ungkapan yang maknanya sama dengan “salam kenal”.

Kalimat yang sering kita dengar adalah “ Nice to meet you” atau “Senang bertemu denganmu”.

Dikutip dari BBC Learning English, ada beberapa alternatif dalam berkenalan untuk mengucapkan salam kenal:

- I’m pleased to meet you. / Saya senang bertemu dengan Anda.

- It’s very nice to see you. / Senang bertemu dengan Anda.