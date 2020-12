FOTO: Pengukuhan Anggota D'graph

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komunitas DKV dan Fotography, D'graph, foto bersama usai melaksanakan inaugurasi di Pantai Tanjung Bayang, Makassar, Senin (21/12/2020).

Inaugurasi mengangkat tema "It's time to leader for my self" sekaligus mengukuhkan 20 anggota muda D'Graph menjadi anggota tetap sekaligus mendapatkan Nomor Registrasi Anggota (NRA).