UKM RITMA UIN Alauddin Juara 1 Ajang Internasional IBCEx 2020 di Malaysia 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Mahasiswa Universita Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar kembali mengukir prestasi di ajang Internasional.

Kali ini tim dari Unit Kegiatan Mahasiswa Riset, Keilmuan dan Kemitraan Masyarakat (UKM RITMA) berhasil meraih Juara 1 dan Best of the Best Innovation dalam kegiatan Internasional Biotechnology Competition & Exhibition (IBCEx) 2020 yang diselenggarakan secara daring di Malaysia, 18-19 Desember 2020.

Tim tersebut terdiri dari mahasiswi Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Hernita Sapitriani, mahasiswa Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Aslan, dan mahasiswi Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, Nurfadhilla Jusman.

Hernita Sapitriani merasa sangat bersyukur karena telah membawa nama baik UIN Alauddin di kancah internasional dan berharap semoga dapat kembali mengikuti kegiatan internasional berikutnya.

“Alhamdulillah, kami merasa sangat lega karena sudah melalui ini, kami sangat berterima kasih banyak atas doa dan bantuan dari berbagai pihak, ini menjadi pelecut semangat untuk safari Intelektual selanjutnya” tuturnya saat dihubungi via WhatsApp, Minggu (20/12/2020).

Senada dengan itu, Aslan mengatakan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari support dan doa yang diberikan oleh banyak orang.

Ia mengaku sangat berbahagia bisa mengharumkan nama kampus, bangsa dan agama di ajang internasional.

“Harapan kami ke depannya semoga senantiasa diberi support oleh pimpinan kampus dan selalu dibimbingan agar lebih baik ke depannya” ucap mahasiswa semester VII tersebut.

Tidak ketinggalan, Nurfadhilah Jusman juga sangat bersyukur dan senang bisa mengikuti kegiatan level internasional IBCEx, Ia mengaku ada begitu banyak pengorbanan yang dilakukan untuk kegiatan ini.

Semua pengorbanan tersebut berbuah manis dengan raihan juara 1 sekaligus menjadi best of the best innovation dari semua inovasi yang menurutnya sangat bagus.

“Kami bersyukur bisa membawa nama UIN Alauddin Makassar menuju kancah internasional. Semoga kami bisa mengikuti kegiatan-kegiatan membanggakan seperti ini lagi” harapnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Rektor III Prof Darussalam Syamsuddin memberi apresiasi atas prestasi para mahasiswanya tersebut, ia menyampaikan akan memberi apresiasi karena telah mengharumkan nama kampus UIN Alauddin di ajang internasional.

“Prestasi membanggakan seperti ini harus diberi apresiasi, itu sudah menjadi tugas pimpinan bagi para mahasiswa yang mengharumkan nama kampus” tandas Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin tersebut.