Gokana Hadirkan Promo Year End Special Mulai Rp 35 Ribu

TRIBUN- TIMUR.COM, MAKASSAR - Gokana, restoran jepang halal yang menyajikan ramen dan teppan, mengadakan promo paket makan dan minum di sejumlah outlet.

Promo yang tersedia adalah tiga paket Year End Special (YES)untuk pelanggan.

Paket Yes 1 terdiri dari Gokana 4 dan Ice Lemon Tea yang dibanderol Rp 43,182 ribu.

Paket Yes 2 terdiri dari Chiken Hot Ramen dan Ice Lemon Tea, dengan harga Rp 39.545 ribu.

Sementara paket Yes 3 terdiri dari Katsu Bento dan Ice Lemon Tea, dibanderol dengan harga Rp 35.455.

Pramusaji Gokana Mal Panakkukang, Rahmat, Sabtu (19/12/2020) mengatakan untuk mendapatkan promo ini, terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku.

"Promo berlaku setiap hari termasuk hari libur nasional dan menu ini juga bisa diorder melalui semua channel penjualan misalnya dine in, take away dan internal delivery," tuturnya.

Periode promo hingga 31 Desember 2020.(*)